Казино CAT — официальный сайт

Онлайн-казино Cat Casino появилось в 2017 году. За это время портал обрел популярность среди российских и зарубежных игроков. И в этом нет ничего удивительного, ведь Кэт Казино предлагает клиентам тысячи игр от ведущих производителей, оптимальную программу лояльности и комфортные условия для приятного времяпровождения.

Официальный сайт Cat Casino предоставляет услуги под лицензией Avento N.V. Curacao, основанной на Антильских островах и регулируемой по закону Нидерландов.

Дизайн казино Кэт Казино

В оформлении главной страницы сайта задействованы персонажи популярных видеоигр. Они сопровождают гемблера на протяжении всего времени нахождения на портале. Цветовая гамма спокойная, что позволяет акцентировать внимание клиентов на информационных баннерах. Несложная навигация позволяет перемещаться по разделам в 1 – 2 клика. Кнопка регистрации расположена справа, а слева – вкладка с акциями, бонусами, турнирами.

Регистрация в Cat Casino

Зарегистрироваться в онлайн-казино Cat Casino можно двумя способами:

Социальные сети. Все, что нужно – кликнуть на иконку с желаемой соцсетью. Короткая анкета. В данном варианте потребуется ввести электронный адрес, пароль, выбрать желаемую денежную валюту и подтвердить согласие с правилами и условиями казино.

Процедура регистрации занимает не больше минуты. После создания учетной записи игрокам предлагаются три приветственных бонусных пакета.

Cat Casino – обзор бонусной программы

Cat Casino предлагает привлекательные бонусы. Для новичков доступны три пакета бонусов:

Пакет «Лайт»:

• за первый депозит полагается бонус 100% до+ 25 бесплатных спинов в игре Solar Queen

• второе пополнение вознаграждается 50% бонусом + 50 FS.

• при совершении 3 депозита казино предлагает 25% до 200 евро и 100 бесплатных вращений в слот Book Of Gold: Symbol Choice. Пакет «Стандарт». Предложение подходит для продвинутых пользователей казино:

• за первое пополнение клиент получает 100% к сумме депозита+ 25 фриспинов в игре Cazino Zeppelin.

• второй депозит сулит 50% бонус и 50 вращений в игровом автомате Vikings Go Berzerk.

• для игроков, совершивших третий депозит, предлагается бонус 25% до 500 евро + 100 FS Aldo’s Journey. Пакет «Хайроллер». Этот вариант подойдет для тех, кто любит играть по большим ставкам:

• первое пополнение вознаграждается 100% бонусом до 1000 EUR + 25 FS Sakura Fortune.

• бонус 50 % полагается за второе пополнение до 1000 EUR + 50 бесплатных вращений.

• 25% на третий депозит до 1000 EUR и 100 FR Ivan and the Immortal King.

Минимальная сумма пополнения для получения приветственных бонусов – 10, 600, 3000 EUR соответственно. Отыгрыш (вейджер) х 20 (учитывается на бонус + депозит), для фриспинов вейджер равняется х 30.

Помимо приветственных бонусов Кэт Казино предлагает новичкам воспользоваться фрибетом для одиночных ставок на 15, 30, 50 евро. Срок действия фрибета – 5 дней, вейджер – х30.

Именинникам игорный клуб дарит щедрые подарки в денежной валюте! Для получения приятного сюрприза потребуется верифицировать аккаунт и обратиться в службу поддержки для проверки представленной информации. После этого подарок от заведения будет зачислен на бонусный счет. Отыгрыш х40.

На этом приятные новости не заканчиваются. У азартного клуба имеется внутренняя валюта – компойнты, которые обмениваются на реальные деньги. Пойнты начисляются за ставки, сделанные в игровых автоматах казино. Чем больше играешь, тем больше получаешь! Ну а часть проигранных денег можно вернуть, получив кэшбек.

Акции и турниры Cat Casino

Зеркало Cat Casino регулярно устраивает тематические турниры, которые длятся в течение одного – трех дней. Как правило, они проводятся в известных видеослотах. Победителей определяют по соотношению выигрыша к ставке. Побороться за главный приз может как новичок, так и опытный игрок.

Турниры и акции часто меняются, поэтому ознакомиться с правилами и условиями участия лучше на официальном сайте.

Кэт казино – игровые автоматы

Заведение предоставляет азартные игры от всемирно известных провайдеров, таких как Netent, Amatic, Pragmatic, Microgaming, Quickspin, Playn’go. Игровые модели разделены на категории, что упрощает и ускоряет поиск нужного слота.

Помимо классических игровых автоматов в заведении собраны лучшие карточные и настольные игры, такие как:

Покер.

Блэкджек.

Рулетка.

Баккара.

Live Casino

Любителям поиграть с настоящими крупье обязательно стоит посетить этот раздел. Здесь насчитывается 17 столов с блэкджеком и рулеткой от разработчика Netent. Играть можно как по минимальной ставке, так и по крупной. Более подробная информация – на сайте.

Игры с джекпотом

Раздел с джек-потными видеослотами привлекает внимание всех гемблеров! Внушительная сумма денег увеличивается с каждым вращением барабана.

Розыгрыш джекпот приносит счастливчикам миллионный выигрыш и, конечно же, клиент заведения надеется, что именно он станет следующим обладателем большого куша.

Мобильная версия Slot В казино

С появлением смартфонов возник спрос и на мобильные приложения. В этом нет ничего удивительного, ведь большую часть времени человек проводит с телефоном руках. Поэтому игорные порталы первыми занялись этим вопросом.

Клиенты официального сайта Кэт Казино с комфортом могут играть на мобильных устройствах или планшетах. Скачиваемой версии нет, но запустить мобильную можно в браузерном окне гаджета.

Внешне мобильное казино немного отличается от полной версии, но на функционал это не влияет. Игрокам предоставляется полный спектр услуг, в том числе бонусы, фриспины, акции.

Играть в казино Кэт Казино бесплатно

Погрузиться в игровую атмосферу и протестировать слоты можно бесплатно и без регистрации. Для этого достаточно запустить игру в демо-режиме.

Клиентам начисляются условные монеты, на которые можно играть. Правда, в таком варианте есть один минус – выигрышные средства нельзя будет вывести.

Политика безопасной игры

Cat Casino гарантирует полную безопасность клиентам. Об этом сказано в политике о конфиденциальности. Для сохранности персональных данных и денежных средств клиента портал использует SSL-шифрование. Администрация клуба не имеет права передавать личную информацию игрока третьим лицам.

Переписки между представителями казино и игроками сохраняются, что в последующем поможет при решении спорных вопросов.

С целью предотвращения мошеннических действий любые транзакции тщательно проверяются.

Контроль и ответственная игра

Одна из ключевых характеристик виртуального портала Кэт Казино – ответственная игра. На официальном сайте сказано, что азартные игры нужно рассматривать как приятное времяпровождение, но ни в коем случае не как средство для получения дохода.

Для сохранения контроля над собой следует учитывать такие моменты:

Относиться к азартным играм как к увлечению.

Не пытаться сделать игру в онлайн-казино источником дохода.

Не следует отыгрываться сразу после проигрыша, т. к. это может привести к дополнительным финансовым потерям. Рекомендуется сделать перерыв и отдохнуть.

Играть только в том случае, если нет материальных трудностей.

Контролировать расход средств, потраченных на азартное развлечение.

Чтобы понять, насколько человек азартно зависим, портал предлагает пройти тест, состоящий из нескольких вопросов. Если большинство ответов положительное, то это говорит о проблемах. Таким людям Slot В предлагает обратиться за квалифицированной помощью. Контакты организаций имеются на сайте.

Кроме того, если вдруг клиент по каким-либо причинам решил завязать с азартными увлечениями, онлайн-казино незамедлительно идет навстречу и блокирует аккаунт. Возможен временный и пожизненный срок блокировки, решение зависит от игрока.

Также рекомендована блокировка учетных записей в аналогичных виртуальных заведениях.

Ограничения

Кэт Казино Casino не предоставляет услуги гражданам из США, Латвии, Мальты, Великобритании. Поэтому перед созданием учетной записи желательно убедиться, что страна не указана в списке запрещенных. В противном случае игровой аккаунт может быть заблокирован.

Лица младше 18 лет не могут стать клиентами игорного заведения, т. к. это противоречит законам страны, в которой располагаются серверы портала. В связи с этим Cat Casino вправе запросить документы, подтверждающие личность гемблера. При отказе их представить казино может приостановить оказание услуг и заблокировать аккаунт.

Обратите внимание, что, создавая учетную запись, стоит указывать подлинное имя и фамилию. В случае сомнений азартный клуб может запросить дополнительный пакет документов для верификации.

Клиенту также запрещается передавать личные данные третьим лицам. О любых изменениях следует незамедлительно сообщить администрации сайта.

Зеркало Кэт казино

Наверняка каждый хоть раз слышал о зеркалах казино. Одни знают, что это такое, другие не имеют представления, и, как правило, другой адрес, ведущий на казино, их пугает. Невольно возникает вопрос: что это такое и стоит ли опасаться?

Бояться нечего! Ведь зеркало официального сайта Кэт казино – это точная копия сайта с теми же играми, дизайном, функционалом. Беспокоиться о сохранности персональных данных и денежных средств не стоит. Все сведения надежно зашифрованы.

Для чего вообще нужны зеркала казино?

Главная их задача – обеспечение бесперебойной работы игорного заведения. Ведь любые сбои незамедлительно ведут к негативным последствиям. У игроков возникают сомнения относительно честности клуба, волнение за сохранность денежных средств. А казино и вовсе может понести значительные финансовые потери. С целью избегания подобных проблем и были созданы зеркала.

К тому же сайты-двойники незаменимы в случаях:

Блокировки основного сайта, а это довольно распространено.

Технических работ, проходящих на портале. Благодаря зеркалу клиенты Кэт казино имеют доступ ко всем услугам заведения.

Выведения серверов из строя. Бывает и такое, что по какой-то причине работа сайта приостанавливается.

Конкуренции. Нередки случаи, когда конкуренты пытаются всеми способами устранить друг друга. В той или иной степени зеркала помогают справиться с этой напастью.

Помимо вышеперечисленного, зеркало выполняет и ряд других задач, например, справляется с чрезмерно высокой нагрузкой.

Для клиентов зеркало онлайн-казино также несет плюсы:

Защита аккаунта и финансов. Доступ к услугам заведения. Отсутствие проблем во время игры.

В настоящий момент практически каждый азартный клуб имеет точную копию сайта. Многие из них автоматические переводят клиентов на рабочее зеркало.

Подводя итоги, хочется сказать, что зеркала онлайн Кэт казино – это отличное решение как для пользователей, так и для самих виртуальных клубов.

Пополнение и вывод

Открыть счет в онлайн-казино Кэт Казино можно в рублях, долларах, евро.

К оплате принимаются банковские карты MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. Помимо дебетовых и банковских карт игровой баланс можно пополнить с помощью популярных электронных кошельков: Qiwi, «Яндекс. Деньги», WebMoney, Skrill, Neteller.

Размер минимального депозита установлен в 20 евро, а вот максимальный зависит от уровня и статуса конкретного игрока.

Минимум для снятия выигрыша также равняется 20 EUR, зато ежемесячная сумма для вывода лимитируется 100 000 евро! Однако при обналичивании крупной суммы денег казино может запросить верификацию. Как правило, проверка документов занимает всего несколько часов, но в отдельных случаях при сомнении администрации портала срок рассмотрения увеличивается до 2-3 дней.

Отзывы игроков о Cat Casino

Основываясь на собранной информации с интернет-ресурсов, напрашивается вывод, что игрокам нравится в казино Кэт Казино следующее:

Дизайн и оформление. Разнообразие игр. Программа лояльности. Оперативная служба поддержки. Индивидуальные акции и предложения. Моментальные выплаты денежных средств. Легкая процедура регистрации.

Из минусов выявлена верификация, которая длится до 2 дней.

Опираясь на вышеперечисленные факты, видно, что Кэт казино пользуется популярностью среди гемблеров.

Служба поддержки игроков

Задать интересующие вопросы можно обратившись напрямую в лайв-чат игорного клуба. Саппорт работает круглосуточно, без перерыва и выходных. Проблемы устраняются оперативно.

Также разрешить спорные моменты можно по номеру телефона или же отправив письмо на электронный адрес казино. Контакты указаны на сайте.

Хочется добавить, что ответы на некоторые вопросы можно получить самостоятельно, открыв вкладку «помощь» в левом верхнем углу главной страницы официального сайта.

Вывод

Официальный сайт Cat Casino – востребованный игровой портал с хорошей программой лояльности, своевременными выплатами, большим выбором автоматов. Кэт Казино полностью ориентировано на клиентов, а потому созданы все условия для комфортного пребывания на страницах сайта.